Donna getta acqua bollente sul cane del coinquilino

A Firenze è accaduta una vicenda disgustosa che riguarda un cane, il quale ora è in pericolo di vita. Una donna di 25 anni di origini cinesi si è detta disponibile per occuparsi del cane del suo coinquilino che, uscendo di casa, glielo ha lasciato in custodia.

Il cane, molto giocoso e vivace, ha infastidito non poco la donna, che, spazientita, ha inviato dei messaggi al suo connazionale, con toni fin da subito molto chiari: “Se non torni subito a casa, sistemo il tuo animale”. L’uomo ha pensato che la donna stesse scherzando o avesse esagerato con le parole, ma purtroppo per il suo cane non è stato così.

A quel punto, perdendo il senno e la ragione, la donna ha preso il cane, lo ha posto dentro la vasca da bagno e subito dopo gli ha gettato addosso una pentola piena di acqua bollente, per cercare di mettere il cane ko e farlo tacere dal continuo abbaiare. Il cane in effetti è subito caduto in uno stato di dolore intenso e non ha più trovato la forza di abbaiare.

Tornato in casa, infatti, l’uomo lo ha trovato riverso nella vasca in condizioni disperate, con urina e feci dappertutto, come risposta degli organi interni ad un male così insopportabile. Lo ha dunque portato in un centro veterinario, dove il cane è stato subito ricoverato d’urgenza e con una terapia intensiva si è riusciti a salvargli la vita.

L’uomo ha quindi sporto querela contro la donna per maltrattamento sugli animali; i carabinieri e le guardie zoofile hanno compiuto rilievi e controlli sul luogo dell’accaduto, così la ragazza è stata denunciata ed è ora in attesa di processo, ancor più perché, fino a questo momento, non si sono ancora compresi i motivi di un gesto così inconsulto.