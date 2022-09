Distrugge 250 confezioni di figurine dell’album della Coppa del Mondo, la sua reazione è indimenticabile

Ascolta questo articolo

Alzi la mano chi non ha mai avuto un animale domestico, che sia un cane o un gattino. Come si sa quando si ha un animale domestico spesso ci si affeziona subito al proprio fido, e per questo con gli animali nasce un feeling che dura tutta la vita. Bisogna tenere presente però che la vita degli animali è molto più corta della nostra, per questo dobbiamo anche stare attenti che siano sempre in salute. Certo, ogni tanto i fidi combinano qualche marachella.

Si pensi ad esempio quando in casa abbiamo un cane o un gatto: può capitare che questi ultimi salgano ad esempio sui mobili e gettino per terra qualche oggett, rompendolo. In quel caso siamo anche disposti a perdonare i nostro animaletti, ma se il danno è peggiore? Ed è proprio la vicenda che vi racconteremo nei prossimi paragrafi.

Distrutte centinaia di figurine

Mariana Molla Navarro è una ragazza di 25 anni che risiede in Brasile. Anche lei, come tantissime persone nel mondo, ha deciso di prendere con sè un cagnolino, precisamente uno Spitz tedesco che ha chiamato Ted. Tra lei e l’animale c’è un bellissimo feeling e Mariana non si staccherebbe da lui per nulla al mondo.

A volte, quando lei non c’è, il cane rimane da solo in casa. Proprio tornando a casa, dopo una giornata fuori, Mariana ha notato che il suo cane aveva toccato alcuni pacchi di figurine, in quanto lei e il compagno sono dei collezionisti di figurine della Coppa del Mondo. Ma che cosa ha fatto di tanto grave il cane?

Ted aveva infatti aperto 250 su 400 pacchi di figurine. Il danno, secondo quanto riferisce la stampa internazionale, ammonterebbe a circa 170 euro. Lei e il suo compagno comprano e poi rivendono le figurine. “Quando abbiamo aperto la porta, abbiamo detto: ‘Non è possibile’. Ted fa sempre qualche danno, ma è divertente perché immaginiamo sempre che farà qualcosa. Ma non ci aspettavamo che potesse pensare di salire sul tavolo e accanirsi sulle figurine” – così ha dichiarato Mariana, che non ci ha pensato su due volte: ha preso il cellulare e ha immortalato la scena. Per Ted dopo ci sono state solo coccole, certo il danno è davvero tanto.