Diminuisce del 30% il consumo di carne in Italia: è il momento del cambiamento?

Cosa ne pensa l’autore

Silvana Loddo - La mia opinione è che nonostante i danni fatti da internet e dal pessimo uso che l'uomo riesce a farne, per molti versi è anche una conquista sensazionale. Molte persone hanno finalmente modo di vedere cosa accade realmente dentro i macelli, di rendersi conto che un'alimentazione vegetale è del tutto sana, naturale e possibile. E' finalmente morto il mito del vegano-vegetariano malato, debole ed emaciato che troppo spesso si è voluto dare per convincere dell'importanza della carne e dei suoi derivati come alimentazione umana.