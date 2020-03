Dei cuccioli di riccio perdono la mamma. Una gattina li adotta in modo amorevole!

Quando questi piccoli cuccioli di riccio si sono ritrovati senza la loro mamma, il loro futuro non sembrava affatto roseo. Fortunatamente è intervenuta la loro nuova mamma, la gatta Musya.

La mamma gatta, infatti, ha adottato questi 8 piccoli orfani, i poveri cuccioli avevano perso la loro madre e non accettavano di essere nutriti con una siringa o un biberon. La loro fine sarebbe stata quella di morire di fame all’interno dello zoo di Vladivostok situato in Russia.

Il Daily Mail ha riportato che siccome lo zoo non aveva scelta ha provato a trovare una soluzione per trovare una nuova mamma ai piccoli orfanelli. Qui Musya diventa la protagonista della storia.

Visto che la gattina ancora produceva latte e si era già in passato presa cura dei piccoli gattini randagi, si è pensato che sarebbe stata perfetta per allevare i piccoli ricci, ma solo se loro l’avessero accettata come madre.

La bellissima Musya si è presa in carico i piccoli 8 ricci come se fossero suoi figli, Alyona Asnovina ha poi raccontato qual è stata la brutta fine della mamma dei piccoli ricci, uccisa per sbaglio con un taglia erba.

Dopo il triste fatto i piccoli si sono rifiutati di mangiare per giorni, ed erano visibilmente molto affamati. “Ho notato la gatta in giardino. L’ho presa in braccio e l’ho messa accanto i piccoli” ha dichiarato Alyona Asnovina, aggiungendo che, dopo qualche secondo, gli animali sapevano subito cosa fare!

L’istinto materno di una madre, qualsiasi sia la sua specie o razza è qualcosa di grandioso, e grazie alla bellissima Musya questi piccoli cresceranno con una mamma che anche se non avrà il loro stesso aspetto, sarà in grado di donargli amore come ha già dimostrato di saper fare con molta facilità.

Il video dell’insolita cucciolata è diventato virale nel web e ci ha insegnato che il senso materno di una madre può andare anche oltre ogni senso logico.