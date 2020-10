Da Palermo a Cuneo, l’adozione a lunga distanza del cane Ettore

Per molti mesi della sua vita recente, un cane Bulldog ha atteso di fronte ad una villetta il ritorno dei propri padroni, senza spostarsi mai di tanto, se non per le proprie necessità vitali. Invece la sua aspettativa è rimasta sempre tradita: quelle persone lo avevano abbandonato lì, trasferendosi in un altro luogo, lasciandolo alla mercé del proprio destino e della dura vita di strada.

Questa abitazione, in un paese nei pressi di Palermo, non è mai stata visitata più da alcuna persona, nemmeno i vicini di casa hanno fatto qualcosa per questo cane e per permettergli di vivere serenamente. Ci ha pensato un gruppo di volontari siciliani a salvarlo prima che gli capitasse qualcosa, postando un appello per adottare quel cane sul sito “La Zampa”, che si occupa anche di animali in difficoltà.

Una persona che ama gli animali ha risposto a questo annuncio, un uomo che si era già preso cura di un altro cane abbandonato, Achille; quello che stupisce è che chi ha raccoltol’appello non proviene né dal Palermitano e nemmeno dalla Sicilia, ma dal Piemonte, a Cuneo, dall’altra parte d’Italia.

Piero è rimasto colpito dalla storia di questo Bulldog, che somigliava molto a quella di Achille, il cane che ha adottato in precedenza. I volontari hanno imbarcato il cane Ettore su un aereo, con loro, che è atterrato all’aeroporto di Milano Linate; lì il signor Piero era ad attendere il povero trovatello e l’incontro si è rivelato molto emozionante.

Il cane è rimasto spaesato dalla situazione, dal lungo viaggio in volo e da questo incontro con il suo nuovo proprietario, che ha donato ad Ettore un biscotto, dono che il cane ha accolto immediatamente. Con il tempo Ettore è diventato molto affettuoso con Piero e con l’altro cane Achille ed ora trascorrono momenti molto felici nella loro famiglia composita.