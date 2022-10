Cucciolo si rifiuta di lasciare il giocattolo che gli hanno regalato in canile

Ascolta questo articolo

Era uno dei 4 mila esemplari di questo canile molto sovraffollato, ma un giorno una famiglia ha bussato alla porta della struttura e ha chiesto di adottarlo. C’era solo un piccolo problema: questo bellissimo cucciolo di razza Beagle non voleva separarsi dal suo inseparabile giocattolo.

Sin da piccolissimo, il cucciolo portava sempre con sè e ovunque il suo amato peluche, per questo motivo non ha voluto separarsene neppure quando è stato tanto fortunato dal trovare una famiglia che decidesse di adottarlo. Tra l’altro deve il suo nome proprio alle sembianze del suo peluche: ecco perchè.

Il lieto fine

Qundo è stato accolto in questo rifugio, la Broward County Humane Society, gli operatori hanno voluto regalargli un peluche a forma di rana, così da farlo sentire meno solo. In effetti il cucciolo ha iniziato a giocarci sin da subito, non separandosi mai neppure per un attimo dal suo amico inanimato. Il beagle è stato poi battezzato Froggy, che in inglese significa rana, proprio per questo suo legame con il peluche.

Come racconta Susan, specialista di Marketing digitale per Broward County, quando i cuccioli sono arrivati al rifugio non avevano neppure un nome, ma solo dei numeri tatuati sulle orecchie. A Froggy, però, non hanno potuto fare a meno di attribuirgliene uno molto simpatico. Il suo legame con il peluche lo ha reso popolare in tutto il rifugio, suscitando le simpatie di tutti gli addetti ai lavori.

Alla fine è stato così fortunato che una famiglia ha deciso di adottarlo ed accoglierlo con sè a casa. Ora Froggy non dovrà più preoccuparsi di avere un peluche per sentirsi meno solo, in quanto potrà godere dell’amore di una famiglia che gli vuole bene. Sta di fatto che non ha voluto lasciare il rifugio prima di portare con sè il suo amato peluche a forma di rana.