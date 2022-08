Cucciolo di cane gettato via nella spazzatura assieme alla sua cuccia

Ascolta questo articolo

Capita spesso, purtroppo, che i cani siano sfortunati protagonisti di storie di abbandono particolarmente tristi e allo stesso tempo così gravi e vergognose. La storia di questo cucciolo non può lasciare affatto indifferenti, è incredibile di quali gesti si può macchiare l’uomo con delle bestie indifese.

Nonostante da ormai tanti anni sia stata avviata una campagna di sensibilizzazione per scoraggiare episodi del genere, continuano a ripetersi inesorabilmente. Per fortuna al mondo esistono delle persone di buon cuore, come quelle associazioni che si occupano di salvare la vita di questi cuccioli abbandonati: ecco cosa è successo nel caso in questione.

Abbandonato tra i rifiuti

Era stato gettato come uno scarto in un cassonetto dell’immondizia, dove è stato ritrovato per caso da un passante che aveva scorto per puro caso la sua testolina tra quei rifiuti. Questo cucciolo di appena 7 settimane, un incrocio tra un Pastore tedesco ed un Segugio, se ne stava coricato tra i rifiuti e quella che era la sua cuccia, anch’essa malamente cestinata.

Immediatamente il passante, un cittadino della contea di Spartanburg, nella Carolina del Sud, ha avvertito gli agenti ambientali, i quali si sono subito precipitati sul posto. Rachel Delport, amministratore delegato dell’associazione animalista ‘Greenville Humane Society’, ha ricordato così quanto accaduto: “Abbiamo ricevuto una telefonata che ci chiedeva se fossimo disposti a prenderlo. E, naturalmente, abbiamo detto di sì”.

Il cane, che non versava nelle migliori condizioni, ha subito ricevuto le cure necessarie ed in poco tempo ha mostrato segni di miglioramento. La storia di questo povero cucciolo si è subito diffusa sul web, suscitando un certo clamore mediatico. Delport ha segnalato infatti tante telefonate all’associazione e spera che possa presto essere adottato da una brava famiglia: “C’è stato molto interesse nei suoi confronti, molte persone hanno chiamato chiedendo come sta. La comunità fa il tifo per lui e vuole il meglio per lui“.