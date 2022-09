Cuccioli simil Pitbull abbandonati in una scatola: ora cercano adozione

Ascolta questo articolo

Poteva finire davvero male per questi 3 splendidi cuccioli abbandonati per strada al loro destino. A salvarli è stato un passante la cui attenzione è stata attirata dai loro tristi guaiti. Qualcuno ha deciso di disfarsene in malo modo, scaricandoli sul ciglio della strada in uno scatolone, come se fossero un rifiuto qualsiasi.

Purtroppo capita ancora di sentire storie di questo tipo, dove emerge tutta l’insensibilità di certe persone che, tra l’altro, abbandonando questi animali, commettono anche un reato penale. Per fortuna c’è anche un’altra faccia della medaglia, ed è quella di chi invece vince l’indifferenza e dimostra grande cuore: ecco la storia di questi cuccioli.

Cercano adozione

Il ritrovamento di questi tre cuccioli simil pittbull è avvenuto lo scorso luglio a Borgo Fornari, un paesino nella provincia di Genova, dove un cittadino si è accorto della loro presenza in uno scatolone. Immediatamente l’uomo ha contattato la Croce Gialla di Genova, che si occupa appunto di trasporto e soccorso animali.

Giunti sul luogo della segnalazione, i cuccioli sono stati subito trasportati presso il canile municipale Monte Contessa, dove dovranno ora affrontare il canonico periodo di quarantena di 40 giorni. Dopo di che saranno messi in adozione e la speranza è che trovino presto una famiglia che sia disposta a prendersi cura di loro.

Gilda Guardascione, presidentessa di Una, ha raccontato a kodami l’attuale situazione del canile: “Nonostante il numero dei nostri ospiti sia sempre alto, sono ricominciate le adozioni”. Inoltre, tra le iniziative più importanti promosse dall’associazione in estate, c’è stata proprio quella di incentivare le adozioni proponendo di visitare il canile durante le ferie, per conoscere un cane ospite della struttura e magari decidere di adottarlo. Purtroppo il numero di ospiti nei canili continua a crescere, complice anche la piaga dell’abbandono, ancora da estirpare nonostante ci sia una legge molto severa che lo vieti.