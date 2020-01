Cricket, il gatto che doveva essere soppresso perché nato con un occhio solo

Cricket è un gatto con bel pelo lungo e folto ed un occhio azzurro; un occhio solo, perchè è nato con un problema genetico caratterizzato anche dal labbro leporino. È proprio a causa di queste malformazioni che il precedente proprietario, il gestore di un allevamento, voleva sopprimerlo, forse per evitare una cattiva pubblicità.

Megan Boehm, però, ha deciso di prendere il gattino con sè e di trasformalo in una vera e propria star di Instagram: il suo profilo, infatti, conta quasi 100.000 followers. Stando alle parole della donna che ha salvato Cricket da morte certa, nel 2017, il cucciolo presentava anche qualche difficoltà a muovere la mascella, a causa del suo problema genetico, e secondo l’allevatore sarebbe stato difficile nutrirlo adeguatamente.

Megan, quindi, ha deciso di adottare Cricket: “Quando l’ho incontrato per la prima volta, il micio era malnutrito e fino a quel momento non era mai stato dal veterinario, adesso però sta bene e ha un sacco di ammiratori online“. Il suo profilo Instagram, che prende il nome di Cricket_the_one_eyed_cat, lo vede intento a saltare sulle finestre, a riposare comodamente sdraiato sul divano ma anche perfettamente in posa con un papillon azzurro al collo.

“Adesso ha preso peso ed è sereno. Il gatto non ha grossi problemi medici a parte quelli genetici, e non richiede particolari trattamenti“, racconta la Boehm. “Nel suo precedente allevamento dicevano che tenere il micio sarebbe stata una cattiva pubblicità per loro. Non era chiaro come e quando sarebbe stato ucciso, ma le intenzioni per il gattino erano quelle“.

Per fortuna la donna è intervenuta in tempo ed ha portato Cricket a casa sua, insieme agli altri animali: 31 polli, 3 cani, 3 gatti ed un riccio. Megan, che ha sempre amato prendersi cura degli animali, ha afferamto di non aver mai avuto un gatto affettuoso come lui.