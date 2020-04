Covid-19, cane scappa da casa per raggiungere il padrone ricoverato

L’epidemia da Covid-19 ha diviso molte famiglie, con i malati isolati in ospedale ed il resto dei familiari spesso chiuso in casa senza poter vedere o assistere i propri cari. Questo è accaduto anche in provincia di Pisa, dove un uomo è stato ricoverato per le complicanze dovute al Coronavirus ed è stato portato all‘ospedale di Cisanello, nel comune capoluogo toscano.

Il cane dell’uomo, Stella, ha sempre vissuto con questa famiglia, ma un giorno è scomparso, abbandonando il proprio giardino e non lasciando più tracce di sé. Le persone che erano solite accudire Stella l’hanno cercata nei dintorni, senza però trovarla: il cane non era solito allontanarsi dalla propria abitazione senza essere accompagnato da qualcuno dei suoi amici umani.

Finchè Stella è stata ritrovata nei pressi dell’azienda ospedaliera Cisanello di Pisa, dove il suo proprietario era stato ricoverato: il quattrozampe ha percorso molti chilometri con la sola forza delle sue zampe, sapendo fra l’altro da sola dove si trovasse in quel momento il suo padrone, seguendo un istinto che solo i cani possiedono.

Sfortunatamente Stella non ha avuto modo di riabbracciare il suo proprietario, che era già morto proprio a causa del virus. Senza di lui, Stella è diventata irrequieta e non aveva più alcuna persona che potesse accudirla a tempo pieno come faceva il suo padrone. Per Stella si sono adoperati gli uomini dello Sportello Tutela Animali di Pisa.

“Stella avrà una nuova famiglia! Verrà adottata da un parente del padrone defunto, che si è proposto di occuparsi di lei offrendole una nuova casa e l’affetto di cui ha bisogno, ora più che mai“. Gli uomini dello Sportello Tutela Animali hanno così annunciato di aver trovato molto velocemente per lei una nuova casa, dandole la possibilità di continuare a vivere con tutte le cure del caso, portando comunque sempre nel cuore il suo amato proprietario.