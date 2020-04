Coronavirus, il cane Coraggioso insegue l’ambulanza che trasporta il padrone in ospedale

La storia di un cane estremamente fedele sta emozionando l’intera Turchia. Tutto questo accade a Bartin, una località turistica sul Mar Nero, a circa 350 km ad est di Istanbul. Il proprietario di Coraggioso, così è stato chiamato questo cane dopo la sua impresa, è stato colpito, come tante persone, dal Coronavirus ed i sintomi evidenti hanno richiesto un immediato ricovero in ospedale.

Coraggioso, il Golden Retriever che appartiene ad Ondou Soulu, ha inseguito l’ambulanza ed ha raggiunto la struttura ospedaliera della città di Bartin. Da quel momento il cane si è posizionato davanti all’ingresso e non si è più mosso, attendendo l’uscita del signor Ondou per poterlo riabbracciare.

Sin dal primo giorno sia gli infermieri che molte persone si sono adoperati per dare da mangiare a Coraggioso e per dargli un po’ di conforto con qualche abbraccio e coccola, ma il cane è sempre apparso di forte tempra e pieno di volontà da non cedere allo scorrere del tempo: la sua convinzione di rivedere il suo proprietario si è fatta man mano incrollabile.

La favola, che attendeva un lieto fine, visto che il signor Ondou è in condizioni stabili ed in via di guarigione, rischia di incrinarsi: infatti, dopo il quinto giorno di attesa, Coraggioso è improvvisamente scomparso, gli stessi operatori sanitari lo hanno cercato nei dintorni, senza però avere risultati confortanti.

“Era qui fino alle 22 di ieri sera. Poi non si è più fatto vedere. Non sappiamo cosa sia successo. Non sappiamo se qualcuno lo abbia preso o portato via. Speriamo che non gli sia capitato qualcosa e che possa tornare al più presto“. Così dice Mehmet Cetin, una delle persone che si occupava di Coraggioso. Il timore è che qualcuno lo abbia portato via contro la volontà stessa del cane, lontano dal suo amato proprietario.