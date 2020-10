Comprano online un gatto Savannah per poi scoprire che è una tigre di Sumatra

Il bisogno di avere in casa un animale che sia un gatto oppure un cane che faccia compagnia è forte. Molti, perché magari sono attratti da qualcosa che è originale e particolare, preferiscono comprarlo online. Non sempre però le aspettative e l’acquisto fatto si rivelano all’altezza. È proprio quanto successo a una coppia francese che, invece di acquistare un gatto, si è ritrovata in casa un altro felino. Ecco la loro storia.

Nel mese di settembre di due anni fa, una coppia originaria della Francia, ha risposto online a un annuncio in cui si vendeva un gatto Savannah arrivando a spendere ben 6 mila € per questo esemplare. Per chi non lo sapesse, il gatto Savannah è un incrocio tra il serval, il felino selvatico e la gatta siamese. Una razza che molti apprezzano proprio per essere un gatto molto selvatico, oltre ad essere anche riconosciuto dal punto di vista internazionale.

A una settimana dall’arrivo, hanno iniziato a rendersi conto che non si trattava di un gatto come loro volevano e avevano pagato, bensì di un cucciolo di tigre dell’isola di Sumatra di appena tre mesi. Tra il gatto Savannah e il cucciolo di tigre ci sono delle differenze ben visibili che la coppia non ha notato.

A quel punto, si sono resi conto che non è possibile tenerlo in casa come fosse un animale domestico e l’adozione, ma anche il trasporto di questo felino, necessita di permessi che loro non avevano. Ovviamente tutto ciò ha scatenato una indagine a tappeto da parte della polizia che ha constatato un traffico illegale di animali selvatici portando anche la coppia ad avere problemi con la giustizia dal momento che sono stati accusati di traffico di specie protetta.

Il cucciolo di tigre è stato affidato all’Office français de la biodiversité che lo ha inserito in una struttura adatta alla sua razza e fortunatamente sta bene. Le notizie su questo animale non sono del tutto chiare: si pensa sia nato in cattività, ma nessuno si capacità del suo arrivo in terra francese. L’unica certezza è che l’animale era parte del traffico illecito di animali da parte di una banda che è stata catturata e che vendeva questi esemplari a persone benestanti, proprio come la coppia francese.