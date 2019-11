Compra serpente di 20 centimetri, ma il rettile cresce fino a 5 metri

Un papà del Gloucestershire, di trentun’anni, qualche anno fa ha acquistato un piccolo serpente, di appena venti centimetri, da crescere in casa come animale domestico. La sorpresa che il rettile ha riservato alla famiglia, però, è stata del tutto inaspettata: in poco tempo si è trasformato nel più grande pitone birmano del mondo, arrivando a misurare oltre 5 metri.

Marcus Hobbs, il proprietario del serpente, afferma di aver visto crescere l’animale fino a diventare “incredibile e massiccio“, tanto che addirittura alcuni studiosi ed esperti sono andati a fargli visita. Secondo quanto riportato dal trentunenne Hexxie, il serpente, magia cervi nati morti, vitelli, capre e maiali che vengono forniti dagli allevatori locali; il rettile defeca una volta al mese, producendo una massa gessosa in grado di riempire un sacco per i rifiuti

La mole dell’animale, che starebbe ancora aumentando, ne caratterizza un serpente costoso da mantenere e potenzialmente letale qualora venga maneggiato in modo non consono: esso, infatti, potrebbe schiacciare un essere umano stritolandolo fino a portarlo alla morte, inoltre, potrebbe addirittura ingoiarlo intero.

Marcus Hobbs, che è un esperto ed appassionato di rettili, è sicuro che il suo Hexxie non colpirebbe mai nessuno della sua famiglia, malgrado questo, per un maggior scrupolo, presta molta attenzione a non far avvicinare troppo i due figli di quattro e un’anno: “Lo faccio uscire soprattutto quando i piccoli sono a letto“, afferma l’uomo.

Gli esperti che hanno visitato il serpente lo hanno classificato come il più grande del mondo, ma Hobbs è convinto che l’animale crescerà ancora: “Sapevo che sarebbe stato grande, ma ha scioccato tutti per quanto è cresciuto. Sono molto appassionato di serpenti e cerco di aiutare le persone a capirli“. Hexxie vive in casa Hobbs con un altro serpente più piccolo, che si chiama Monty, oltre che con il cane di famiglia di nome Shiloh, un Husky.