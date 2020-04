Colorado, il cane Sunny porta la spesa ad un’anziana chiusa in casa in isolamento

Anche gli Stati Uniti sono stati raggiunti dal Covid-19 e le persone anziane, come in Italia, devono vivere in isolamento e, se sole, senza assistenza. Questo vale anche per la signora Renee, che vive in Colorado e che soffre di problemi respiratori, per i quali non può correre il minimo rischio di contrarre il Coronavirus.

Proprio come in Italia, la catena di solidarietà si è attivata e, dove non arrivano i servizi sociali, la protezione civile e gli addetti del comune, ci sono i vicini di casa a compiere gesti di aiuto verso le persone più in difficoltà. La signora Eveleth si è attivata per aiutare quella donna e, a cadenza di una o due volte a settimana, va a fare la spesa anche per lei.

In aiuto ed in soccorso della signora Renee c’è anche il cane di Eveleth, Sunny, un Golden Retriever gioviale che funge da fattorino e da tramite tra la sua padrona e l’anziana: il cane si reca a casa di Renee, che prepara la lista della spesa, quindi torna a casa e consegna ad Eveleth il foglio; successivamente, ad acquisti terminati, Sunny va a consegnare la borsa con gli alimenti alla vicina.

I cani, come sappiamo, non trasmettono il Coronavirus e, in questo frangente, un fattorino così speciale è il più sicuro dei corrieri che possa accogliere la signora Renee, senza correre nessun rischio di contrarre il pericoloso virus; questa dinamica è divenuta un’abitudine e la donna è molto riconoscente ai suoi vicini ed a Sunny.

Intervistata dalla tv locale KKTV, Renee ha affidato tutta la sua felicità e la sua gratitudine ad Eveleth e Sunny: “Le piccole cose come Sunny che viene a trovarci sono belle e ti fanno sentire bene. È un modo per comunicare”. Il cane fattorino è passato dalle cronache locali del Colorado alla celebrità globale grazie ai social.