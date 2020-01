Colombia: cane abbandonato con gli occhi incollati per non fargli ritrovare la via di casa

Dalle fogne della città di Barrancabermeja, in Colombia, è emerso un cane in condizioni assurde: sporco e maleodorante, con il pelo che era diventato un ammasso di ciocche appiccicose e, soprattutto, vittima di una malvagia tortura.

Mentre gli addetti di un centro per cani abbandonati stavano cercando di ripulire il pelo, si sono accorti del terribile segreto che nascondeva: gli occhi del cane erano stati incollati con una sostanza molto legante, in modo che il cane non potesse vedere, un modo terribile per dare una certezza ai suoi ex proprietari che la povera bestiola non potesse ritrovare la via di casa.

Per rimuovere del tutto la colla dal pelo e dagli occhi ci sono voluti tre giorni di lavaggi e di intenso lavoro per i volontari del centro canino; il quattrozampe è rimasto nella struttura tutto il tempo necessario affinché potesse recuperare una discreta forma fisica, non sapendo quanto tempo avesse trascorso nelle fogne di Barrancabermeja.

Uno dei salvatori del cane, Carlos, ha deciso di adottare il povero animale: un’infezione sta costringendo il cane ad assumere una terapia farmacologica costante e le conseguenze delle pessime condizioni ambientali sopportate nelle fogne richiedono anche un riadattamento alla vita in mezzo agli esseri umani, cercando di far ritrovare fiducia all’esemplare canino nei confronti degli uomini.

Il cane ora può lentamente tornare ad una vita normale, avere una propria ciotola in cui mangiare ed un amico umano di cui finalmente fidarsi, dopo aver conosciuto degli orchi che lo hanno infilato nelle fognature dopo reiterate vessazioni. Ci vorranno almeno quattro mesi affinché il cucciolo torni in condizioni normali, con Carlos che gli starà sempre vicino, come ha fatto dal momento del ritrovamento.