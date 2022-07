Coccodrillo a spasso per le campagne di Brindisi: uomo lo fotografa e fugge

Ascolta questo articolo

La cronaca è piena di notizie che riguardano gli animali, specialmente in questi ultimi giorni, dove si stanno susseguendo gli avvistamenti in mare ad esempio di diverse specie di squalo. Si tratta di un fenomeno normale e che non deve destare nessuna preoccupazione nelle persone, anche perchè nel Mediterraneo vivono almeno 45 specie di squalo, assolutamente innocui per gli esseri umani. Ma quanto accaduto nella mattinata del 22 luglio in Puglia ha davvero dell’incredibile.

Secondo quanto riferisce la stampa locale un cittadino ha avvistato un coccodrillo nelle campagne situate tra Francavilla Fontana e Villa Castelli. L’uomo ha dichiarato di essersi molto spaventato ma di essere riuscito in qualche modo a fotografare l’esemplare, che pareva comunque tranquillo e non mostrava segni di aggressività. Il coccodrillo sarebbe stato avvistato all’interno di una zona di macchia mediterranea.

Un evento che fa discutere

“Questa mattina ero in giro tra le campagne sulla via di Villa Castelli quando ho sentito un rumore tipo fruscio, mi sono girato e ho fatto la foto, poi ho preso paura e sono fuggito. Non sembrava pericoloso ma comunque era più grande delle solite lucertole che vedo ogni giorno. Non so se qualcun altro ha notato questo strano animale” – queste sono le dichiarazioni del cittadino in questione, che è stato raggiunto anche dalla testata locale LoStrillone News.

Solitamente un avvistamento del genere deve essere immediatamente segnalato agli organi competenti, che al momento non è chiaro se abbiano ricevuto la segnalazione dal cittadino in questione che ha affermato di aver visto questo grosso animale, pare appunto un coccodrillo nella macchia mediterranea tra le campagne.

La segnalazione alle autorità si rende necessaria in questi casi, in quanto queste ultime dopo la denuncia dell’avvistamento si attivano per cercare l’animale e fare quindi chiarezza sulla vicenda. Sicuramente nelle prossime ore si conosceranno ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel brindisino.