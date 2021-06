Cina: salvati dozzine di cani destinati al macello per il Festival di carne di cane

Sono quasi 70 i cani che sono stati salvati dal macello al quale erano destinati grazie ad un gruppo di volontari animalisti che ha bloccato il mezzo sul quale si trovavano. La vicenda si è svolta in Cina, dove nel Sud del Paese è in corso un noto festival di carne di cane per il quale da settimane arrivano camion pieni di cani. I volontari sono riusciti a fermare uno dei mezzi, mettendo il salvo 68 cani stipati in piccolissime gabbie.

Secondo quanto riferito dagli attivisti, diversi degli animali salati sono malati e soffrono di infezioni, altri sembrano essere cani domestici rapiti appositamente per essere uccisi e mangiato. Uno dei cani era incinta, ed ha partorito due cuccioli poco dopo essere stato liberato dalla gabbia. Il salvataggio dei cani è avvenuto venerdì nella città di Yulin.

La Humane Society International ha detto che gli animalisti sono riusciti a convincere l’autista ad abbandonare il carico, e che i cani sono ora affidati a dei canili. “E’ stato frustrante vedere i camion carichi di cani arrivare a Yulin, le autorità avrebbero dovuto fermarli e confiscare i cani. Abbiamo deciso di salvarne alcuni noi, e abbiamo fermato il primo camion che è arrivato“, si sfoga una delle volontarie.

Anche se mangiare la carne di cane è una tradizione centenaria in alcune parti dell’Asia, il Festival di Carne di Cane di Yulin è più recente, ed è iniziato solo nel 2009. Ciononostante, migliaia di persone arrivano ogni anno nella città del Sud della Cina tra maggio e giugno, uno dei periodi più caldi dell’anno, per acquistare e mangiare carne di cane.

Gli attivisti definiscono la pratica disumana, e dicono che spesso i cani vengono uccisi picchiandoli a morte a bastonate davanti agli altri animali. Oltre al fatto che molti dei cani uccisi sono animali domestici rapiti dai propri padroni, è assente qualsiasi controllo igenico sanitario per controllare che gli animali non siano malati. L’organizzazione mondiale della Sanità ha avvisato che mangiare carne di cane aumenta il rischio di contrarre malattie quali la rabbia ed il colera.