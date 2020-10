Cina: gatto senza biglietto, ma il controllore lo fa scendere dal treno

Da quando è stata lanciata la famosa app “Tik Tok“, sono milioni i video divertenti di balletti, di animali che compiono strane gesta, diventando infatti quasi i protagonisti principali del nuovo social per i giovani. Sono infatti i video degli animali domestici, tra i più cliccati in assoluto; simpatici amici a quatto zampe che compiono balletti, che interagiscono con l’ambiente circostante e molto altro ancora.

Proprio su un social network similare a Tik Tok, ma versione cinese, “Douyin“, è stato da poche ore pubblicato un video di pochissimi secondi, da una ragazza che si trovava su un treno ad alta velocità. La ragazza in questione ha ripreso una scena che di certo non si vede tutti giorni, tanto da diventare virale in pochissime ore dalla pubblicazione.

Pochi secondi di video, dove viene ripreso un piccolo gatto, salito a bordo del treno ad alta velocità nel nord-ovest della Cina, ovviamente non provvisto di biglietto per la tratta in questione. Il controllore, una volta che ha incrociato il piccolo felino, ha preso per le zampe anteriori il gatto e lo ha invitato a scendere.

La cosa che ha creato ilarità è stato anche il modo in cui il controllore ha fatto scendere il gatto, afferrandolo per le zampe anteriori, mentre il gatto tentava di opporre resistenza con quelle posteriori, puntandole a terra, mostrandosi quindi ampiamente contrariato a scendere. In seguito il controllore ha poggiato il gatto, protagonista di questa storia, sulla panchina della fermata successiva.

La donna che ha pubblicato il video, ha anche aggiunto una simpatica didascalia, aumentando la viralità del video in questione: “è stato costretto ad abbandonare il treno dopo essersi rifiutato di acquistare un biglietto“. Appare di fatto quasi scontato che tutto quello che riguarda cani e gatti tendenzialmente spopola sul web, in quanto sono animali generalmente molto dolci e allo stesso tempo divertenti.