Cibo del futuro: tra qualche anno mangeremo anche le meduse

Sembra impensabile che le meduse siano il cibo del futuro: le abbiamo sempre conosciute come quegli esseri fastidiosi che rovinano una tranquilla nuotata in mare. Eppure sembra essere così, le meduse sono una fonte di proteine a basso contenuto di grassi, contengono gli aminoacidi essenziali per la nostra alimentazione, sono ricche di sali minerali e antiossisanti, come il pesce contengono omega-3 e omega-6 e, per completare al meglio il quadro, pare potrebbero avere anche proprietà anti-tumorali.

La vendita di questi animali plantonici, già largamente diffusa nei paesi asiatici, è per ora vietata in Italia e ribadisco “per ora”. Con la nuova normativa europea sui novel food (nuovi alimenti), non sembra così improbabile che tra poco troveremo le prime specie di meduse in negozi specializzati e, con il tempo, nei supermercati e nelle nostre dispense.

Una domanda sorge spontanea conoscendo questi cnidari per la loro azione urticante: sono tutte commestibili o alcuni tipi sono velenosi? La risposta non è banale. Le meduse sono gli organismi forse più esposti all’inquinamento delle microplastiche, per cui ci vorranno ancora numerosi studi per capire quali specie sono più indicate per essere consumate dagli esseri umani.

Nei paesi orientali le meduse sono sottoposte a lunghi processi di disidratazione, utilizzando il sale d’allume, prima di essere immesse in commercio. In Italia, così come in Europa il sale d’allume è soggetto a rigidi controlli.

Perciò, tolti i pregiudizi e i dubbi iniziali, la domanda è sempre la stessa: Siamo pronti a mangiare le meduse? Tu sei pronto? Non si tratta certo del primo Novel Food. Negli ultimi anni sentiamo parlare di omologarci ai paesi orientali e iniziare a mangiare insetti come cavallette e locuste e, in effetti, in alcuni paesi europei è stato avviato questo esperimento. Da tempo diversi tipi di insetti vengono venduti interi o sottoforma di farine, hamburger o salse in Olanda, Belgio, Svizzera, Francia e Germania. Sono questi i paesi dove è partito il programma di sperimentazione alimentare sostenuto dall’Europa.