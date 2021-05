Chicago, gatto si lancia dal 5° per sfuggire alle fiamme di un palazzo: illeso

Gli animali sono esseri meravigliosi: la loro presenza è in grado di rallegrarci e sanno dare incondizionato. I cani e i gatti hanno un forte senso di sopravvivenza e, nel momento in cui fiutano il pericolo, cercano di mettersi in salvo. La storia qui presente si svolge a Chicago dove un gatto è riuscito a salvarsi gettandosi da un palazzo in modo da sfuggire alle fiamme. La cosa incredibile è che è riuscito ad uscirne completamente illeso.

A Chicago, in un appartamento, è divampato un grosso incendio e un gatto, non appena ha visto le fiamme che stavano invadendo l’edificio, non ci ha pensato un attimo e ha deciso di gettarsi dal quinto piano in modo da salvarsi e fuggire. Ci si è reso conto di questo episodio e del lancio del gatto dall’edificio grazie a un video.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco stava facendo un video dell’esterno dell’edificio, quando si sono resi conto che, tra il fumo, è apparso un gatto nero in uscita da una finestra rotta. Il felino, prima di cimentarsi nel lancio dal quinto piano, ha provato a testare con le sue zampine anteriori, il lato dell’edificio per poi decidersi di fare il grande balzo.

Le persone sono rimaste senza fiato a vedere l’animale che stava buttandosi dal quinto piano per salvarsi. Il gatto è poi rimbalzato su dell’erba per poi scappare sano e salvo. La cosa sorprendente è il fatto che il gatto sia rimasto illeso nonostante un volo da una altezza così vertiginosa. Il portavoce dei Vigili del Fuoco di Chicago racconta così quei momenti: “Si è nascosto sotto la mia macchina e dopo un paio di minuti è uscito e ha cercato di scalare il muro per rientrare”.

Il gatto stava cercando di rintracciare il proprietario. L’incendio, fortunatamente, non ha provocato grossi danni: non ci sono stati feriti in quanto circoscritto a un solo appartamento. Per quanto riguarda le cause dell’incendio, non si sa ancora nulla, rimane tutto ancora al vaglio degli inquirenti.