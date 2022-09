Cerca di salvare il cane ma cade nella scarpata, salvato 27enne e il suo amico a 4 zampe

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più

Molte volte ci preoccupiamo per loro, specialmente quando ad esempio non stanno bene. In quei casi la corsa dal veterinario è d’obbligo, ma ci sono delle volte che i cani o comunque gli animali domestici in generale si cacciano nei guai. Ed è quello che vi racconteremo nei prossimi paragrafi, si tratta di una vicenda diventata virale in Rete. Ecco che cosa è accaduto.

Rischio grosso

Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, un ragazzo di 27 anni, di cui per privacy non sono state diffuse le generalità, ha rischiato grosso cadendo in una scarpata nel tentativo di salvare il suo cane, una femmina di Dobermann che era rimasta bloccata in fondo ad un profondo dirupo.

I fatti sono avvenuti sull’Altopiano di Asiago nella giornata del 18 settemrbre. Il 27enne, che si trovava in compagnia di una ragazza, nel tentativo di trarre in salvo l’animale è scivolato sbattendo a terra nella scarpata dopo un volo di 7-8 metri. Egli si trovava non molto lontano dalla strada e lamentava dolori al costato e a una gamba.

Raggiunto dai sanitari del Soccorso Alpino il giovane è stato trasportato in ospedale, anche il suo cane è stato salvato. Da quanto si apprende il 27ene era residente a Marostica, in provincia di Vicenza. A lanciare l’allarme per quanto accaduto è stata proprio la ragazza che si trovava in sua compagnia.