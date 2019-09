Cani sniffer USA: morti di stenti ma continuano ad essere inviati in Giordania

L’indagine federale del Dipartimento di Stato USA ha purtroppo constatato che 10 cani USA, inviati in Giordania tra il 2008 ed il 2016 per fiutare le bombe nel Programma di Assistenza Antiterrorismo Canino di rilevamento esplosivo, e quindi per salvare vite umane, sono deceduti per condizioni di scarsa nutrizione e trascuratezza.

È la tristissima conclusione che purtroppo queste creature hanno dovuto subire, a causa di cure inadatte e negligenza: quelli più fortunati che riescono a sopravvivere si trovano però in situazioni di ridotta igiene ed iperlavoro.

Le immagini pubblicate nel rapporto evidenziano la magrezza dei cani, evidente dalle costole che sporgono dai lati, così come le unghie estremamente cresciute e le orecchie ricche di zecche, oltre naturalmente al loro sguardo che comunica più di 1.000 parole: privi di ciotole, si alimentano dal cibo gettato loro a terra.

Una situazione aberrante in cui non è stato garantito loro il benessere e la salute una volta giunti in Giordania, nonostante i milioni di dollari spesi per addestrarli in USA: una colpa attribuibile in gran parte alla regolamentazione rigida del Dipartimento di Stato ed alla mancanza di politiche concrete, come accordi scritti tra i Paesi relativi ai trattamenti di assistenza canina.

Per questo, il rapporto stilato ha elencato 5 raccomandazioni da far approvare al Dipartimento di Stato, in cui tra le varie cose si sottolinea l’importanza di una frequenza maggiore di attivazione del welfare, oltre alla creazione di un accordo scritto tra le nazioni partner: non è invece stato accettato il suggerimento relativo all’interruzione dell’invio di cani in Giordania finché il piano di solidarietà venga concretamente messo in atto.

Il Presidente della Commissione per le Finanze del Senato, Chuck Grassley, ha sottolineato, nella lettera destinata al Segretario di Stato Mike Pompeo, l’importanza di poter ricevere un feedback sull’efficienza del programma, verificando quindi che gli animali coinvolti siano trattati secondo gli standard umani ed etici che il popolo americano si aspetta.

La Giordania è stata destinataria di ben 61 cani sniffer ma lo seguono anche la Tailandia, il Marocco, l’Indonesia ed il Bahrein