Cani salvati dai canili scoprono il mare

I cani che vengono ospitati in un canile vivono al sicuro, lontano dai pericoli della strada ed alimentati ogni giorno con cura, con il controllo continuo del loro stato di salute. Spesso però non hanno molte possibilità di muoversi in grandi spazi aperti, soprattutto quando l’attesa di un’adozione si fa particolarmente lunga.

L’esperienza di un volontario di un canile, Lee Asher, che lavora presso la struttura da lui creata, “The Asher House”, in Oregon, ha fatto la differenza. Grazie al proprio lavoro, che svolge in giro per tutti gli Stati Uniti, cerca di sensibilizzare le varie realtà dei canili a concedere momenti di pura libertà ai propri ospiti, di modo che possano assaporare il gusto di passeggiare e correre liberamente e senza pericoli in zone naturali, dove i cani possano divertirsi.

Per svolgere questa forte azione di sensibilizzazione, Lee si muove per tutto il Paese a stelle e strisce con un camper, visitando i canili e non solo: in ogni cittadina o grande centro da lui toccato durante il suo tour, invita gli amanti degli animali ad adottare dei cani, per dare loro una vita migliore di quella che può offrire una struttura organizzata, arricchendo le vite di questi esemplari con tanti momenti felici.

Lee vive con ben nove cani adottati da varie organizzazione e mostra come rendere gioios le loro giornate: per la prima volta nella loro vita, l’uomo ha portato questi esemplari al mare, in una giornata per loro indimenticabile. I cani hanno corso lungo tutta la spiaggia, hanno avuto il contatto con l’acqua del mare ed hanno anche provato a tuffarsi tra le onde dell’oceano.

In un filmato, che documenta questa giornata incredibile, Lee offre a tutti un mix dei momenti salienti di questa esperienza, in modo che tutti possano osservare attraverso internet come i cani si divertano nell’affrontare esperienze di libertà come questa, concludendo il contributo video con un messaggio: “Vi inviamo il nostro amore dalla costa dell’Oregon”, come se si trattasse di una cartolina postale.