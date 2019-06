Cani abbandonati: oltre 350 lasciati sulle strade nel primo ponte estivo

Ritorna l’estate, con il caldo e le belle giornate, quelle interminabili, nelle quali regna la trepidante attesa dell’inizio delle meritate vacanze estive, dopo un lungo inverno trascorso nella solita routine quotidiana. Come ogni inizio stagione estiva però, inizia anche il solito triste boom di abbandono dei cani. Fido diventa improvvisamente un problema da risolvere nel breve termine, nonostante ci abbia accompagnato lungo tutto l’inverno, diventa di fatto problematica la sua gestione in vista delle partenze.

Ogni anno l’indice di abbandono animali lungo le strade e austostrade tende inesorabilmente ad aumentare, nonostante le numerose ed incessanti campagne contro l’abbandono di animali. Senza dubbio è stato fatto tanto anche dal punto di vista legale, inasprendo enormemente le leggi contro l’abbandono, con multe salatissime e condanne fino a 10 anni di reclusione.

Ciononostante c’è ancora tanto da fare ed a confermare questa tesi sono stati i primi dati estrapolati nel range di tempo che va dal 30 maggio al 2 giugno, ovvero nel primo weekend estivo, dove l’Aidaa (associazione italiana difesa animali e ambiente), ha dichiarato di aver registrato ben oltre 350 chiamate di segnalazione di cani abbandonati per strada.

Nella fattispecie a ricoprire questo triste primato per adesso appare essere la Puglia con ben 110 abbandoni; a seguire la Sicilia con 54 mentre la Campania si attesta a 44 casi; non mancano regioni più a nord, come l’Emilia Romagna con 38 segnalazioni. È un fenomeno che non accenna a diminiure, tutt’altro, sembra che ogni anno tenda a subire un lieve rialzo della media annuale.

I cani che subiscono l’abbandono, una volta trovati verranno trasferiti in canili dove, con ogni probabilità, passeranno il resto della loro vita in gabbia; altri meno fortunati, invece, non verranno intercettati per essere trasferiti nei canili e, in quanto cani di appartamento e fondamentalmente inesperti nell’affrontare la vita di strada, probabilmente termineranno il loro cammino sullo stesso ciglio di strada dove sono stati abbandonati.