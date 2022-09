Cane viene ritrovato dopo 10 mesi: il commovente incontro immortalato in un video

Ascolta questo articolo

Alzi la mano chi non ha mai avuto un animale domestico, che sia un cane o un gattino. Come si sa quando si ha un animale domestico spesso ci si affeziona subito al proprio fido, e per questo con gli animali nasce un feeling che dura tutta la vita. Bisogna tenere presente però che la vita degli animali è molto più corta della nostra, per questo dobbiamo anche stare attenti che siano sempre in salute. Certo, ogni tanto i fidi combinano qualche marachella.

Ma nonostante tutto siamo ben pronti a perdonare i nostri animali quando combinano qualche guaio. Purtroppo però i nostri animali a volte si rendono protagonisti di episodi che ci fanno davvero angosciare, e quello accaduto ad una famiglia ha davvero dell’incredibile. La storia che vi stiamo per raccontare sta commovendo il mondo intero.

Cane ritrovato

Da quando si apprende dalla stampa internazionale, Conway è un cagnolone che a novembre scorso si è allontanato dalla casa dei suoi padroni senza fare più ritorno. I fatti sono avvenuti nella contea di Highlands, in Florida, negli Stati Uniti d’America. Adesso però è accaduto qualcosa di inaspettato.

La famiglia si era ormai rassegnata alla perdita dell’amato cane. Di Conway si erano perse completamente le tracce, questo nonostante il cane fosse dotato di microchip. Nessuno, per ben 10 mesi, lo ha visto. Improvvisamente però un cane malconcio è stato notato su una strada delle Highlands tutto da solo. È stato accalappiato e portato nell’Animal Services Unit della Contea, dove è stato scansionato il microchip.

Grazie a ciò è stato possibile risalire quindi ai proprietari dell’animale, che ricevuta la notizia sono andati subito a prenderlo in preda all’emozione. Adesso Conway è tornato dalla propria famiglia e sicuramente non si allontenerà più. Per i proprietari sono stati 10 mesi lunghissimi, un calvario termianto nel migliore dei modi.