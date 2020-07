Cane smarrito riconosce la clinica in cui la sua proprietaria l’aveva portato

Il cane Khiew Ngern ha lasciato la propria casa per avventurarsi in una passeggiata solitaria, ma questo girovagare gli è costato parecchio: il tracciato da lui percorso è stato molto lungo, la zona in cui si trovava in quel momento non gli era più familiare, così ha cercato una direzione precisa.

Khiew Ngern non si è perso d’animo e si è adattato alla vita di strada mangiando quel che trovava, ma nel contempo ha continuato a cercare degli indizi per percorrere la via del ritorno. Nonostante i suoi sforzi, trovare la propria abitazione era diventato molto complicato ed il cane ha vagabondato ancora per molto tempo, in qualunque condizione climatica.

Ad un certo punto ha raggiunto un luogo che finalmente gli sembrava di conoscere: si è avvicinato ed è successivamente entrato nella Phuttaraksa Animal Clinic, un ospedale veterinario della Thailandia, dove il suo ingresso è stato registrato dai video di sicurezza. A causa del modo in cui è arrivato e con cui si muoveva, in maniera sciolta tra i corridoi, si è compreso che Khiew Ngern conoscesse quell’edificio.

Quando ha cominciato ad abbaiare poi, i dipendenti della clinica lo hanno riconosciuto, poichè era stato ospite lì in precedenza assieme alla sua proprietaria. Khiew Ngern è stato riconosciuto dalla dottoressa Saengduen Chotepanus, così la donna ha telefonato alla padrona del piccolo quattrozampe, colta con stupore da questa notizia.

Khiew Ngern ha quindi potuto riabbracciare la donna. Finalmente, dopo una lunga assenza, è potuto rientrare nella propria amata abitazione a Muang, in Thailandia, con la storia postata sui social; le reazioni sono state molteplici, e a Khiew Ngern è stata riconosciuta un’intelligenza molto al di fuori del comune.