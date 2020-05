Cane scomparso per tre anni ritrovato nel bosco in compagnia di animali selvatici

Un cane domestico è scomparso tre anni fa dalla sua abitazione di una cittadina del New Jersey, negli Stati Uniti orientali. La cagnolina Chrissy era una trovatella, che era stata inserita in un rifugio della Georgia; i membri di una famiglia l’hanno adottata e portata nella propria casa del New Jersey. Dopo una vita relativamente tranquilla, ecco che un giorno Chrissy cambia vita.

I suoi padroni la stavano portando in giro al guinzaglio, quando la cagnolina si è liberata ed è corsa via: inutile sia l’inseguimento che la prima serie di ricerche, di Chrissy non c’era più nessuna traccia. I suoi proprietari hanno cominciato a perdere le speranze di rivederla man mano che i giorni trascorrevano senza avere sue notizie.

Un gruppo di ricerca di animali, denominato Hound Hunters e specializzato nella caccia di animali perduti dai proprietari, si è imbattuto in Chrissy nel corso delle ricerche: stavano tracciando con telecamere e fototrappole gli spostamenti di vari esemplari vagabondi, finché hanno avvistato la cagnolina nella riserva dell’Echo Hill Park, mentre vagava pacificamente in mezzo ai cerbiatti.

L’anno successivo, Chrissy è stata individuata nella stessa riserva ambientale durante una passeggiata con dei coyote, evidentemente le si addiceva la compagnia di animali selvatici, vivendo in libertà in mezzo ai boschi. La svolta definitiva per il ritrovamento di Chrissy è avvenuta grazie alla segnalazione di un utente, Rachel, che era collegata via Internet con le telecamere di Hound Hounters.

Chrissy è stata trovata a Flemington, un’altra località del New Jersey, e stavolta è stato facile raggiungerla; dopo tre anni e 20 mila dollari spesi per il ritrovamento, gli uomini di Hound Hunters hanno finalmente ritrovato Chrissy e l’hanno portata in un canile della contea, dove sarà messa in adozione.