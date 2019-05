Cane salva il proprietario, rimasto paralizzato nella neve, tenendolo al caldo con il corpo

Cosa ne pensa l’autore

Claudio Bosisio - C'è non solo la fedeltà, ma anche il coraggio, la determinazione e la tenacia fisica in questa storia in cui una Golden Retriever, Kelsey, ha salvato la vita a Bob, il suo proprietario. Rimasto paralizzato in seguito ad una caduta, in mezzo al gelo, circondato dalla neve e da temperature rigidissime, nella notte di San Silvestro, l'uomo ha rischiato di morire in poche decine di minuti, se non ci fosse stato il suo angelo custode, Kelsey, fedelissima, che ha tenuto al caldo il corpo di Bob ed ha cercato di attirare l'attenzione di qualcuno. Bob, ritrovato in condizioni critiche, si è salvato e sa che deve tutto a Kelsey che, come la maggior parte dei cani, si rivela il vero e più stretto amico dell'uomo.