Cane preso a bastonate nel Napoletano, denunciato un pensionato

Un uomo, un pensionato di 73 anni in quel di Melito, in provincia di Napoli, ha preso a bastonate un cane randagio. Il fatto è avvenuto sotto gli occhi dei passanti e dei vicini di casa. Tutti conoscevano quel randagio dal pelo nero, era amico di molte persone di quella zona del paese, e fra tutti veniva chiamato Pocho, nonostante non avesse una fissa dimora.

Il pensionato, evidentemente, non la pensava così su quel quattrozampe, e non sopportava il continuo peregrinare del cane nei pressi della sua abitazione. Così l’uomo, pieno di rabbia, è passato al contrattacco con le maniere forti per liberarsi di quel “fastidio” e per evitare di incrociare ancoras quel pacifico cane che era molto piacevole per molte altre persone.

Preso un grosso bastone, il pensionato 73enne ha cominciato a percuotere il corpo del quattrozampe con una violenza spaventosa, mentre in molti assistevano all’episodio. L’uomo ha continuato a bastonare il cane finché non ha perso conoscenza ed ha iniziato a trascinarlo. Le foto ed i video hanno subito messo l’uomo di fronte alle proprie responsabilità e diversi testimoni hanno chiamato i carabinieri.

Mentre la gente si avvicinava al corpo esanime del cane per soccorrerlo, molti altri hanno tentato di rivalersi sul pensionato, che ha rischiato il linciaggio, finché non è giunta una pattuglia dei Carabinieri che ha riportato la situazione della normalità, accompagnato l’uomo in caserma e chiamato i soccorsi veterinari per cercare di salvare la vita a Pocho, inerme in una pozza di sangue.

Mentre l’uomo rischia l’incriminazione per maltrattementi sugli animali, Pocho è in fin di vita, sotto le cure dell’ASL veterinaria di Marano, con un trauma cranico e lesioni alla colonna vertebrale. L’assessore di Melito, Carmen Grazioso, racconta come si comporterà l’amministrazione dopo questo fatto: “Appena appresa la notizia mi sono recata dai carabinieri, che ringrazio per il tempestivo intervento, ogni minuto è stato vitale per Pocho, e ho chiamato L’ASL, per accertarmi sulle condizioni del cane, sono indignata per l’accaduto, si tratta di un caso isolato, tuttavia si continuerà a sensibilizzare quella parte di popolazione poco incline al rispetto degli animali”.