Cane mutilato in un incidente stradale: un uomo attraversa il Brasile per adottarlo

Il signor Everton Holanda, un agente di viaggio, ha compiuto un gesto estremamente nobile verso un cane che, in seguito ad un incidente stradale, ha subito gravi danni. Nel frattempo, ricostruiamo l’intera vicenda: un cane è stato investito da un furgone mentre vagava per le strade di San Paolo; il randagio si è trovato accasciato a terra, dove è rimasto esanime.

I volontari di un canile della zona hanno soccorso la bestiola, piena di ferite e di traumi, ma le terapie per fortuna hanno dato un esito positivo, riportando il cane ad una discreta forma, però i medici sono anche stati costretti ad amputare le zampe posteriori per tenere in vita l’animale, poichè altrimenti avrebbero provocato infezioni in tutto il corpo.

Il cane è stato messo in adozione dal canile che lo ha salvato ma, vista l’amputazione e gli altri problemi di cui soffre questo povero essere, nessuno si è fatto avanti per ben tre anni per portarlo a casa propria. Fino a che il signor Everton Holanda ha deciso di portarlo a casa sua, sapendo bene che quel cane necessitava di attenzioni e cure continue.

Con un piccolo particolare: Everton vive a Mossorò, nello stato di Rio Grande do Norte, mentre il cane Marvin è ospitato in un canile di San Paolo; a dividerli c’è in pratica un intero continente. Ma Everton non si è scoraggiato e, in auto, ha raggiunto San Paolo ed adottato Marvin, per poi fare ritorno con esso a casa propria.

In totale Everton ha percorso 2780 chilometri per compiere questo nobile gesto e ora finalmente Marvin ha una casa in cui vivere al riparo dai pericoli della strada; per muoversi il cane è stato dotato di un carrello, posto all’altezza dell’addome con delle ruote, che gli permette di spostarsi con la sola forza delle zampe anteriori. Ora Marvin gioca con Everton ed è felice della sua nuova esistenza.