Cane mangia pietre per la fame e muore: solo sei mesi di carcere per il maltrattatore

Un episodio orribile, con un finale ancora peggiore, è accaduto in Ohio, negli Stati Uniti. Un uomo, che ha maltrattato il suo cane a lungo, dandogli persino in pasto delle pietre per placare la sua fame, ha scontato solamente sei mesi di carcere dopo la morte dell’animale, nonostante ci fossero tutte le aggravanti possibili per scontare una pena molto maggiore.

Le polemiche negli Stati Uniti si sono fatte più cocenti dopo le dichiarazione dell’avvocato di questo personaggio, il quale ha dichiarato che il cane è morto perché era debole di costituzione fisica e non certo per la fame o per i maltrattamenti subiti per anni. Tutto questo appare però irreale dopo le numerose prove che sono state portate in tribunale, per cui nessuno si spiega come questo individuo possa spuntarla con pochi mesi di carcere.

Il cane, un Dobermann Pinscher di due anni, è stato costretto alla catena per quasi tutta la sua vita, in un angolo ristretto, sporco e malsano; questo signore non alimentava praticamente mai il quattrozampe che, per spirito di sopravvivenza e per placare la fame, si è spinto addirittura ad ingoiare delle pietre che hanno così provocato lesioni all’apparato digerente.

Il resto del corpo era già ridotto ad uno stato cadaverico. Le torture dell’uomo hanno provocato innumerevoli ferite sul muso e sul corpo del cane, a cui è stata mozzata anche parte della lingua: la bestiola è giunta a pesare appena 9 chili, quando è stato preso in custodia dagli uomini dell’Animal Friends, che però non hanno potuto salvare il cane da una situazione troppo compromessa: dopo appena cinque giorni di libertà, il Dobermann è morto.

Il 36enne David Neanover, proprietario del cane, ha suscitato indigniazione sia per le torture commesse che per la pena irrisoria da scontare. La comunità della contea di Butler ha affidato la sua indignazione allo sceriffo, che esprime gratitudine per le informazioni giunte dai cittadini, che hanno permesso il pur breve salvataggio del cane; la stessa popolazione è disgustata dal poco peso che la giustizia ha dato alle accuse pesanti che pendono su David e spera che ci sia modo di rivedere la sentenza.