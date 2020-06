Cane lasciato in auto sotto il sole, denunciata una donna allontanatasi per ubriacarsi e drogarsi

Un altro caso di maltrattamento di animali ha trovato spazio nelle cronache locali e nazionali: l’episodio si è registrato a Recale, in provincia di Caserta; si tratta in sostanza dell’abbandono temporaneo di un cane, che però ha rischiato di diventare tragico. Un cane è stato lasciato chiuso in auto sotto il sole.

La proprietaria è una donna di 42 anni, la quale ha lasciato chiuso il proprio quattrozampe sotto il sole all’interno dell’abitacolo del suo veicolo. La signora si è allontanata per passare l’intero pomeriggio ad ubriacarsi e drogarsi, lasciando il cane chiuso nella macchina, senza possibilità di uscire.

A notare che qualcosa non stava andando per il verso giusto sono stati due vigili in motocicletta, che hanno visto il cane che annaspava all’interno del veicolo in cui era rinchiuso: non trovando nell’immediatezza il proprietario della Nissan Qashqai, i due uomini hanno forzato la portiera ed hanno liberato il cane, che aveva perso i sensi ed era fortemente disidratato, la sua vita era in pericolo.

Il Bulldog è stato accompagnato in tutta fretta in una clinica veterinaria: al cane sono state somministrate alcune cure ed è stato abbeverato; i medici sono riusciti a trarlo in salvo e a rimetterlo in buone condizioni fisiche, pur non dimenticando i rischi che ha corso in quel pomeriggio. I vigili hanno tolto l’affidamento del cane alla sua padrone e lo hanno affidato alle cure di un’associazione.

La donna è stata trovata nella zona, completamente ubriaca e gli agenti l’hanno sottoposta a dei test in cui è risultata positiva anche all’uso di droga. La patente è stata ritirata, l’auto messa sotto sequestro e la signora ha ricevuto una formale denuncia per abbandono di animale, per violazioni gravi del codice della strada e, infine, dovrà pagare anche tutte le spese veterinarie per curare il suo ormai ex animale da compagnia.