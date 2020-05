Cane Labrador dal pelo nero diventa bianco a causa di una patologia rara

I cani, invecchiando, come gli uomini, possono vedere mutare il loro pelo colorato nel bianco canuto, anche se sono casi poco frequenti, più spesso diventano brizzolati. Per il cane Blaze il discorso è diverso: innanzitutto bisogna sapere che questo esemplare è un Labrador di dieci anni, quindi avanti con l’età ma non ancora particolarmente anziano.

Il suo pelo nero lo ha sempre contraddistinto nella sua famiglia, che vive in Finlandia, dove sta regolarmente all’aria aperta. Un anno fa, però, il suo mantello nero ha iniziato piano piano a chiazzarsi di bianco in diverse zone del corpo, tutto questo a causa di una patologia rara, la vitiligine, che è autoimmune e che cambia il colore della pelliccia in modo definitivo.

In termini medici, gli anticorpi presenti nel sangue prendono di mira i melanociti, le sostanze responsabili della colorazione del pelo, distruggendoli mano a mano che la malattia avanza, fino a prendere il sopravvento. A quel punto il pelo è destinato a diventare completamente bianco, senza alcuna possibilità di poter curare questa degenerazione, che per fortuna non colpisce alcun organo vitale per la sopravvivenza.

Blaze ha visto mutare il proprio mantello partendo innanzitutto da una piccola macchia su un orecchio, quindi il suo corpo si è trovato colorato di bianco con alcune strisce ancora nere sul petto, mentre il muso è quasi completamente bianco, a parte due chiazze nere che circondano entrambi gli occhi. Le zampe, per ora, mantengono ancora la colorazione nera originale.

Blaze è comunque indifferente alla sua malattia e rimane un cane pieno di vitalità, che continua a correre e divertirsi nell’area verde che circonda la sua abitazione. I suoi proprietari sono sempre più fieri e felici con lui, postando regolarmente le sue foto su Instagram; le immagini hanno molto colpito gli utenti del social network, sul quale Blaze sta diventando sempre più popolare.