Cane giustiziato perché accusato di aver ucciso un bimbo: i cuccioli vegliano il corpo

Cosa ne pensa l’autore

Claudio Bosisio - La tragedia di questa storia è a 360 gradi: prima l'assalto del cane ad un gruppo di bambini, poi la morte di uno di loro, poi la violenza degli abitanti sul quattrozampe ed infine la morte violenta dell'animale. Non ci sono giustificazioni né per il comportamento del cane, né per quello degli uomini. Tutto poteva avere contorni diversi: prima di tutto, i bimbi giravano senza il controllo degli adulti ed è, questa, una mancanza molto grave. Quindi, dopo la tragedia, bastava rinchiudere il cane responsabile in una struttura e non aggiungere sangue al sangue. Peggio di così questa storia non poteva concludersi.