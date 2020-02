Cane disperso per 5 giorni, recuperato sul monte Raut

Un setter, la settimana scorsa, si è perso sul monte Raut, una vetta in provincia di Pordenone. Il cane partecipava con il suo proprietario ad una battuta di caccia sui fianchi della montagna e ad un certo punto si è allontanato, senza fare più ritorno sul luogo. L’uomo ha provato a cercare il setter nei dintorni senza trovarlo ed è stato costretto a tornare indietro da solo.

Il cane, allontanatosi da un’area prevalentemente boschiva, si è portato su una parte più accidentata della montagna ed è caduto con ogni probabilità da una parete verticale: per sua fortuna, con l’aiuto della vegetazione e di un’altezza non particolarmente spaventosa, la scivolata non gli ha provocato particolari danni, pur rimanendo bloccato in quel punto.

Il cane, dal pelo bianco, non si è più mosso da quella piccola area su cui poteva spostarsi ed è rimasto in attesa di qualcuno che venisse a prenderlo. Il suo folto pelo bianco lo avrebbe potuto aiutare nello spiccare contro i colori della roccia e delle piante del luogo, ma non era quella l’unica possibilità che esso aveva a disposizione per farsi trovare.

Al collo, infatti, il cane aveva un campanaccio che gli era stato sistemato dal suo proprietario e con quello poteva farsi anche udire con i tintinni che echeggiavano lungo le pareti verticali. L’uomo è andato alla ricerca del suo amico a quattro zampe più volte nei giorni successivi, anche con l’aiuto dei soccorritori della squadra Saf di Pordenone e dei Vigili del Fuoco di Maniago, che sono intervenuti a più riprese nelle fasi notturne delle perlustrazioni.

Dopo ben cinque giorni, con l’aiuto delle luci fotoelettriche, il proprietario ha udito anche lo scampanellio che proveniva dal collo del suo cane e così è stato ritrovato; i vigili del fuoco sono stati fondamentali per recuperare il cane da quel piccolo piano che lo isolava dal resto del mondo, successivamente ha potuto abbracciare il suo caro amico; visitato, a parte molta stanchezza, il cane è risultato in buone condizioni di salute.