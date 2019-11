Cane dipinto di verde in Malesia, la protesta sui social: "È disumano"

In questi giorni stanno facendo il giro del web le immagini di un cane che è stato dipinto di verde con la vernice. Questo cucciolo viene ritrovato a Petaling Jaya, una città della Malesia, situata nello Stato di Selangor, che ospita una popolazione di circa 5.411.324 abitanti al 2010.

Come riporta il sito Greenme sarebbero stati alcuni vicini ubriachi a dipingere questo povero cane di colore verde, lasciandolo successivamente a seccare la vernice addosso per poi abbandonarlo al freddo degli ultimi giorni. In alcune fotografie pubblicate sul web, si può notare come il cane si trovi in una condizione disastrata, poiché fruga in un sacchetto di plastica alla ricerca di cibo.

L’indignazione sui social network

A pubblicare le fotografie su Facebook di questo cucciolo è stato Shazreen Othuman, un residente della zona, mostrando tutta la sua indignazione: “Chiunque abbia compiuto questo gesto, deve essere un malato di mente. È totalmente disumano pensare di fare cose del genere“.

Successivamente è arrivato anche un comunicato da parte dell’associazione malese degli animali sottolineando che: “Dipingere un intero animale potrebbe portare ad intossicazione. La vernice è molto pericolosa per gli animali”. Questo scherzo di cattivo gusto può essere anche letale perché danneggia il sistema respiratorio, può causare nausea, vertigini e allergie alla pelle. Proprio per questo il cane al momento si trova in gravi condizioni.

Grazie all’aiuto di tutti si è riuscito a risalire alla fabbrica di vernici dalla quale, molto probabilmente, è stato preso questo colore verde. La situazione sembra molto più grave del previsto poiché sempre Shazreen Othuman pubblica un’altra fotografia di un pollo dello stesso colore: “Aggiornamento: il cane è stato avvistato presso un’azienda di tintura di plastica. È pieno di sostanze chimiche e spero davvero che alcuni rifugi per animali o ONG vengano ad aiutare. Non solo i cani, ma anche i gatti e i polli sono tinti”.