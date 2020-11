Cane cerca di soccorrere un gatto senza vita

“Sono come cane e gatto“, un modo di dire per indicare due persone che litigano in continuazione, anche se non sempre i cani e i gatti litigano. Un video postato sul social network cinese Douyin sembra affermare il contrario: tra i due, o almeno nel cane, c’è attenzione per il piccolo felino.

Douyin è un social cinese, nelle app degli smartphone in Italia si chiama TikTok. Ad usufruirne di più sono i giovanissimi, ma questa volta cattura l’attenzione anche degli adulti, tanto che il video è diventato virale. Un cane cerca di ridare vita a un gatto esanime, in mezzo alla strada, dopo essere stato colpito da un’auto.

Il video lo ritrae mentre “lo tocca con il muso. Scodinzola come se lo volesse invitare al gioco. Lo accarezza con la zampa. Ma quel gatto non si sveglierà più” scrive lastampa.it. Il gatto infatti è stato brutalmente investito da un’auto ed è senza vita. Black Panther, questo il nome del cane, non ne è del tutto convinto e insiste per rianimarlo.

L’incidente è avvenuto in piena notte, su una strada del Guangyuan, in Cina. Le auto continuano la loro corsa come se nulla fosse accaduto, qualcuna rallenta per non colpire quell’animale che si muove appena sul corpo morto. Poi Black Panther decide di spostare il micio dalla strada e lo trascina sul bordo da dove l’indomani gli spazzini, trovandolo, lo avrebbero portato via.

Ignaro di dove sia finito il gatto, il cane continua ad andare nel punto in cui l’ha lasciato l’ultima volta, ma non c’è più, non può fare più nulla per lui. Black Panther va spesso a passeggio nella zona, anche da solo, ha spiegato il proprietario del cane vedendo il video sui social media attraverso i quali, non sorpreso, avrebbe affermato: “Il mio Black Panther è un buon cane samaritano”.