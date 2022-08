Cane abbandonato in un cantiere viene salvato e diventa bellissimo

Ascolta questo articolo

Capita spesso, purtroppo, e specialmente in estate, che molti cuccioli siano abbandonati dai propri padroni. Per evitare questo triste scenario, ormai da anni si sono attivate tante campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono di animali, oltre che all’introduzione di leggi sempre più severe per chi si macchia di questo gesto così vergognoso.

Quando è stato ritrovato, questo cucciolo non pesava neppure 1 kg ed era molto deperito, senza dubbio destinato ad una fine terribile. La scoperta è stata fatta per caso in un cantiere edile, dove questo pittbull così docile ed affettuoso era stato abbandonato vergognosamente chi sa da chi: ecco cosa è accaduto poi.

Come sta ora

Dopo il ritrovamento del cucciolo, sono stati prontamente chiamati i volontari di una splendida associazione che si occupa di salvare questi randagi in difficoltà. Si tratta dell’associazione Love Leo Rescue che, dopo averlo tratto in salvo da questo cantiere pericoloso, hanno accolto a braccia aperte questo sfortunato cucciolo di pittbull nel proprio rifugio per animali.

Immediatamente gli sono state prestate tutte le cure di cui aveva bisogno, ed in poco tempo si è rimesso in forze e si è ambientato perfettamente all’interno di questo posto speciale. I volontari lo hanno definito molto simpatico e giocherellone, già dopo pochi giorni ha fatto amicizia con gli altri cani del rifugio e gioca ininterrottamente con loro.

Chiamato Carl, questo bellissimo cucciolo attendeva solo che una famiglia decidesse di adottarlo e si prendesse cura di lui amorevolmente. Non c’è voluto molto affinchè questo accadesse: dopo poche settimane ha bussato alla porta del rifugio una donna meravigliosa che si è subito innamorata dei suoi occhietti vispi. Ora Carl vive felice con la sua nuova mamma, che lo porta con sè ogni giorno anche a lavoro. La speranza è che si prenda spunto da questa storia affinchè in futuro nessun cane sia più abbandonato, perchè purtroppo non tutti possono avere un destino fortunato come quello di questo dolce pittbull.