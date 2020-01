Cane abbandonato in chiesa commuove il Regno Unito

Era una lettera straziante con parole di dolore e di difficoltà economiche, quella che accompagnava un cane di quasi sette anni che è stato ritrovato abbandonato nella chiesa del Sacro Cuore di Blackpool, nel Regno Unito. Il biglietto, così come l’animale, sono stati ritrovati la mattina del 18 dicembre scorso dal personale e dai fedeli.

Le parole riportate sulla lettera, scritte dall’ormai ex proprietario del cane, hanno spiegato il gesto tanto difficile quanto indispensabile: “Per favore, credetemi quando dico che non è stato facile. Il mio cane significa tutto per me ma non so cos’altro fare“. Lo scritto continua: “Non ho una casa o soldi per lui. La vita ha preso una brutta piega per me e non potevo immaginare il mio cane fuori al freddo e affamato“.

L’ex proprietario del cane racconta del carattere del suo amico a quattro zampe, considerandolo placido ed amorevole, e prosegue raccomandandosi di controllare le zampe anteriori che, a causa di un problema, sono spesso doloranti. Inoltre, specifica, il 22 marzo 2020 compirà sette anni. “Ho il cuore spezzato e mi mancherà molto più di quanto le parole possano dire. Spero che possa trovare una nuova casa. Ti amo e mi dispiace così tanto“, ha concluso lo sconosciuto.

I fedeli del Regno Unito, quindi, avrebbero contattato l’ente benefico Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal; quest’ultima avrebbe inviato l’ispettore Will Lamping a prendere in custodia il cane abbandonato. Successivamente il cane, soprannominato Cracker, sarebbe stato curato in una clinica veterinaria e trasportato in un canile privato.

L’ispettore Landing avrebbe quindi lanciato un messaggio per l’ex proprietario di Cracker, rassicurandolo sulla salute del cane ed assicurandogli che sta ricevendo le cure amorevoli che merita. Inoltre lo avrebbe anche invitato a farsi avanti, offrendo aiuto al fine di risolvere i suoi problemi e riunirsi con il suo amato cane. “Se nessuno si fa avanti per reclamarlo, andrà in uno dei nostri centri di rehoming e troveremo una nuova meravigliosa casa per lui“, ha affermato infine Landing.