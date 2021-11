Una vicenda assurda, ma assolutamente reale, arriva dalla Cambogia, dove una donna di 74 anni ha deciso di sposare una mucca. La donna crede che nell’animale ci sia lo spirito reincarnato del marito defunto. La signora ha affermato che l’animale l’ha baciata esattamente come faceva l’uomo, per questo, da quell’episodio, ha capito che in quel bovino c’era l’anima di suo marito. Per questo ha manofestato la volontà di prenderla con sè e portarla a casa.

L’animale tutt’ora mostra un temperamento docile, proprio come era il marito della signora. “Credo che la mucca sia mio marito perché qualunque cosa faccia… è esattamente come faceva mio marito quando era vivo” – così ha affermato la donna alla stampa internazionale, che ha ripreso la notizia, adesso diventata virale. La donna, dopo il rito del matrimonio, ha preparato il letto all’animale come era abituata a fare con il suo uomo. La notizia è stata confermata dal figlio.

Il figlio: “Sento l’anima di mio padre”

Il figlio, dal canto suo, ha affermato che anche lui quando si avvicina all’animale sente lo spirito del padre defunto. La 74enne ha proibito ai figli di maltrattare l’animale qualora lei dovesse morire. Dovranno accudire la mucca proprio come se fosse il loro papà. La donna vive nella provincia nordorientale di Kratie.

Come già detto la notizia è stata ripresa da tantissimi giornali internazionali, come il Sun, che ha parlato della vicenda. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità della signora. Una scelta molto particolare quella di questa anziana 74 anni, che ha visto in una mucca la reincarnazione del marito.

Di vicende così curiose, ma assolutamente vere, ve ne sono diverse in tutto il mondo. Basti pensare alla notizia arrivata qualche giorno fa, quando l’influencer brasiliana Cris Galera ha annunciato il divorzio da se stessa dopo essersi sposata con la procedura nota come “sologamia”. Questa donna cambogiana ha invece deciso di sposare un animale.