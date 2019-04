Calabria, salvati quattro cuccioli di cane abbandonati

Un uomo senza cuore, evidentemente un proprietario di cani o un allevatore di animali, ha avuto la pessima idea di prendere il proprio autoveicolo e trasportare i cuccioli di cane lontano dalla madre che li aveva appena dati alla luce, abbandonandoli in un luogo isolato e lontano dagli occhi di altri esseri umani, lungo una strada del comune di Spilinga, nell’entroterra della provincia di Vibo Valentia, in Calabria.

La sorte dei cuccioli era scontata: vicino ad una strada, al buio, avrebbero rischiato l’investimento oppure sarebbero morti di stenti, in una zona piuttosto arida e povera di acqua, oppure predati da qualche carnivoro più grande; in ogni caso non sarebbero sopravvisuti se qualcuno non li avesse trovati ed accolti.

Una pattuglia dei Carabinieri Forestali, in servizio in quel momento per un comune giro di pattugliamento del territorio, presso la località Caliati di Spilinga, ha adocchiato i piccoli cagnolini nel raggio di un’ampia curva, che sembravano chiedere aiuto, indifesi ed impreparati com’erano ad affrontare la dura realtà della vita. I carabinieri sono subito scesi dall’auto per soccorrerli.

I quattro cagnolini sono di razza meticcia, dal pelo di un tenue colore marroncino, provati dall’abbandono, probabilmente con uno o due mesi di vita, con diversi giorni alle spalle di sottoalimentazione e in evidente stato di disidratazione. La ricerca di cibo li ha portati sulla strada, in un punto particolarmente pericoloso, ma ha anche permesso loro di salvarsi.

Per la cucciolata è stato immediatamente disposto dal sindaco di Spilinga il trasporto dei cani al canile municipale e disposte per loro le cure veterinarie prima di essere inseriti nella struttura. La vicenda di questi poveri animali ha profondamente colpito gran parte della popolazione del Vibonese e per i piccoli si è già scatenata una benevola competizione per poterli adottare e portare a casa, mentre i Forestali hanno avviato le indagini per risalire al responsabile dell’abbandono.