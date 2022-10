Cagnolone di 16 anni trova finalmente una casa in cui vivere: lo consideravano troppo vecchio

Ascolta questo articolo

Molti cani sono costretti a passare tutta la loro vita in rifugi angusti, dove non sempre se la passano bene. Sebbene sono delle strutture preziose per assicurare un’esistenza dignitosa a questi animali sfortunati, la vita in quei posti non è così semplice. Per fortuna, di tanto in tanto, ci sono delle famiglie che che bussano alla porta di questi rifugi per adottare uno di questi cani e donargli l’amore che si meritano.

Naturalmente, si tende sempre a scegliere il cane più giovane o di razza, facendo così passare in secondo piano i cani più anziani e malaticci. Per questo il povero Henry, ormai 16enne e con tutti gli acciacchi del caso, non aveva più alcuna speraza di trovare una famiglia. Un giorno, però, è successo qualcosa di incredibile: ecco di cosa si tratta.

Il lieto fine

La sua fine sembrava essere già segnata, Henry era destinato a trascorrere gli ultimi giorni in questo rifugio. Per tutta la sua vita non ha mai avuto una famiglia che si occupasse di lui e gli donasse affetto, una speranza ormai vana arrivato alla soglia dei 16 anni, un’età peraltro notevole per un cane.

In realtà, proprio quando meno te lo aspetti la vita è sempre pronta a regalare qualche sorpresa. Così un giorno qualcuno ha bussato alla porta del rifugio di Henry per adottarlo. Da quel momento la vita di questo cagnolone è cambiata, può contare finalmente sul calore e l’amore di una famiglia che gli vuole bene.

Stando a quanto hanno rivelato i suoi nuovi padroni, inizialmente il cane era piuttosto diffidente, una cosa del tutto comprensibile se si considera che aveva vissuto sempre nel rifugio e non poteva sapere come relazionarsi ad una famiglia. Dopo poco tempo, però, è riuscito a vincere questa sua timidezza ed ora è più affettuoso che mai. La sua famiglia si prende cura di lui in modo molto amorevole, gli hanno aperto persino un profilo Instagram personale dove pubblicano qualche scatto simpatico di lui.