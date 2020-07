Bristol, gatto torna a casa quotidianamente con occhialini da nuoto: è mistero sulla provenienza

I gatti sono dei felini, amici a quattro zampe che, rispetto al cane che rappresenta un ottimo animale domestico, sono liberi di vagare salvo poi nella maggior parte dei casi, fare ritorno a casa. Spesso si recano nel giardino del vicino, si arrampicano sugli alberi o magari si spingono anche oltre uscendo in strada alla ricerca di qualcosa di buono da mangiare.

Quando i gatti fanno ritorno a casa dopo la loro consueta passeggiata, sono così come quando vanno via, ad eccezione però di Avery un simpatico pelosetto che vive a Bristol in Inghilterra, insieme alla signora Sally Bell, la sua padrona. Avery ha molto sorpreso la signora Bell, a causa di una sua abitudine che mette a punto quando torna a casa: lo fa portando con sè degli occhialini da nuoto.

Secondo quanto riferisce il quotidiano “Metro”, la donna avrebbe dichiarato che il felino avrebbe nelle ultime tre settimane, portato a casa già ben otto paia di occhiali da nuoto. Sally non riesce a spiegarsi la provenienza così come il motivo che spinge il suo gatto ad impossessarsi dell’oggetto e soprattutto, la donna ha dichiarato che nelle vicinanze della sua abitazione non vi è alcuna piscina.

Nello specifico si tratta di occhiali per bambini e la Bell non sa se provengono da un’abitazione vicina oppure da altri appartamenti a qualche isolato di distanza. La donna, con l’intento di voler restituire la merce ai legittimi proprietari, si è subito attivata e sui social ha pubblicato un vero e proprio annuncio, ma il risultato è stato tutt’altro che confortante.

Difatti, come la britannica ha dichiarato: “Tutti ridono e nessuno ha detto di aver perso gli occhialini“. La donna appare dispiaciuta per la reazione degli utenti online, difatti preferirebbe che qualcosa venisse fuori. Insomma il fatto è davvero curioso e non c’è solo da capire dove Avery prenda l’oggetto in questione, ma soprattutto perché lo fa.