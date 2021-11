Quella che vi stiamo per raccontare è la triste storia di un cagnolino. Lui si chiama Jerry, e vive nella frazione brindisina di Tuturano, in Puglia. Da mesi ormai vaga per le strade della cittadina, in cerca di coccole e affetto, ma soprattutto di una famiglia che possa tenerlo con sé. Recentemente il Comitato Frazione Tuturano, associazione culturale che gestisce anche la Biblioteca “Enzo Cosma”, ha avviato una raccolta di fondi e cibo per poter sfamare gli animali abbandonati nella frazione.

In particolare è stata avviata una raccolta fondi proprio per Jerry. In Puglia in queste ore sono arrivati i primi freddi invernali, e il cagnolino ovviamente ne soffre. I volontari sono stati tempestivamente messi al corrente della situazione. Con le prime donazioni in queste ore a Jerry è stato possibile fare la prima tolettatura. Il Comitato Frazione Tuturano ha distribuito in varie attività commerciali della cittadina, e nella stessa biblioteca, dei salvadanai dove poter mettere i soldi per aiutare il piccolo cagnolino.

Un cagnolino dolcissimo

Jerry è un cagnolino dolcissimo, come già detto. Il suo sguardo docile desta commozione negli abitanti della piccola frazione brindisina. Jerry ha circa 7 anni e lo si vede spesso aggirarsi dalle parti della Biblioteca “Enzo Cosma” ma anche in vari parchi e giardini della frazione brindisina.

“Jerry non è sempre stato un randagio, Jerry lo è diventato quando il suo amico per la vita, il suo umano è morto. Jerry infatti è un cane che ama stare in compagnia delle persone, è un cane capace di vivere in una famiglia, un cane già educato. Ma soprattutto Jerry vuole ancora amare. Nonostante la sua grande perdita continua ogni giorno a cercare qualcuno che lo accolga con lo stesso amore che è pronto a donare. Un cane pacifico, adulto pertanto non vivace, adatto anche ad una persona anziana” – così ha scritto una volontaria sui social network .

Adesso la speranza è che il cagnolino possa trovare una famiglia che lo possa adottare. Chiunque voglia prenderlo con sé è pregato di contattare il Comitato Frazione Tuturano anche tramite le sue pagine social. L’associazione invita anche i cittadini a sostenere la raccolta di cibo per gli animali randagi avviata di recente.