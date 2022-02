Giace lì, abbandonata e senza vita una tartaruga (forse della specie Caretta Caretta) sulla spiaggia di Torre San Gennaro, località che si trova nel comune di Torchiarolo, in provincia di Brindisi. La prima segnalazione dell’esemplare spiaggiato risale al 30 gennaio scorso, ma ieri, domenica 13 febbraio 2022 era ancora in spiaggia. Un rivolo di sangue ormai incostrato le scende dalla bocca. Una visione macabra e triste quella che in questi giorni i numerosi avventori della spiaggia si ritrovano davanti.

Torre San Gennaro e tutta la costa sud della provincia di Brindisi ogni giorno, e soprattutto nei weekend, sono meta di famiglie, coppie ed amici che decidono di concedersi una passeggiata in riva al mare, specie durante le belle giornata. La carcassa di tartaruga che nessuno fino ad ora ha rimosso nonostante le numerose segnalazioni si trova sul litorale di Lido Presepe, nei pressi delle dune costiere, un’altra attrazione naturale che rende unico il litorale in questione.

Senza vita

In questi giorni ci sono stati molti post sui social che hanno sottolineato il problema, pare che le autorità siano state avvisate della presenza dell’animale morto in spiaggia, ma nessuno abbia fatto nulla per rimuovere la carcassa. Al momento non è chiaro per quali cause sia morta la tartaruga.

Secondo quanto riferisce Brindisi Report la tartaruga potrebbe essere lì anche da oltre 15 giorni, questo visto il suo stato di decomposizione. In questi mesi sono tantissime le tartarughe trovate senza vita su tutto il litorale della provincia di Brindisi, sia a Nord che verso Sud, al confine quindi con la provincia di Lecce.

Si spera che nelle prossime ore qualcuno possa intervenire per rimuovere la carcassa, situazione che sta indignando non solo quelle poche famiglie che abitano la zona anche d’inverno, ma anche i numerosi frequentatori della marina in questione. Fino ad ora pare che le richieste siano cadute nel vuoto.