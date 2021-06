Il loro padrone è deceduto lo scorso 4 aprile, ma da allora nessuno sembra volersi fare carico di una colonia felina composta da 30 gatti che l’uomo accudiva amorevolmente. La vicenda, assai particolare, giunge da Tuturano, frazione situata poche decine di chilometri a sud di Brindisi. Secondo quanto riferisce la stampa locale, alcune volontarie si stanno prodigando per cercare aiuto. Fino ad ora si è riusciti a sterilizzare alcune mamme gatte con l’aiuto di alcuni cittadini. La colonia di animali è composta anche da due cani, i quali però nel frattempo hanno trovato una sistemazione presso nuovi padroni.

Nessun erede dell’anziano ha voluto farsi carico di questi animali, pertanto, attraverso il Comune di Brindisi prima ed un’associazione culturale locale successivamente, per una quindicina di giorni gli animali sono stati accuditi e sfamati. Fatto sta che in quel posto gli animali non possono rimanere, questo in quanto il proprietario dell’immobile sembra non sia disposto a tollerare più di tanto la presenza dei felini. Nel frattempo è scesa anche in campo la Lepa, che nei primi giorni di maggio scorso è riuscita a sistemare due mamme gatte con i cuccioli e a tranquillizzare il proprietario della casa.

La colonia sta lentamente scomparendo

Secondo quanto riferisce Brindisi Report, pare che la colonia stia lentamente scomparendo, e non si sa per quale ragione. Al momento sarebbero rimasti soltanto una decina di mici. Del caso se ne è occupata anche l’associazione di volontariato locale “Micetti di Brindisi”, la quale è oberata da un impressionante carico di lavoro.

L’emergenza in questione resterebbe comunque competenza del comune di Brindisi, per cui i volontari si augurano che venga presto trovata una soluzione. Come già detto, pare che il proprietario dell’immobile sia disposto a tollerare poco la presenza dei gatti. Le volontarie hanno raccontato alla stampa locale che non si è fatto nessun passo avanti.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questa vicenda. I volontari fanno quindi appello alle istituzioni affinché la situazione possa risolversi per il meglio, facendo in modo che questi animaletti possano trovare una degna sistemazione.