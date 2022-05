Ascolta questo articolo

Molto spesso nelle nostre città avvistiamo animali selvatici che solitamente non devono trovarsi nei luoghi frequentati dagli esseri umani. Accade ad esempio ormai da diverso tempo a Roma, dove numerosi cinghiali vengono avvistati anche nel centro della Capitale. E così capita in altre zone del nostro Paese, specie quelle che si trovano a ridosso di aree naturalistiche o delle campagne. Ma quello che è avvenuto la scorsa notte nelle campagne della provincia di Brindisi sta preoccupando i residenti della zona.

Siamo nelle contrade di Laviano e Cerrito, non molto lontano da Mesagne e dalla frazione brindisina di Tuturano. Un territorio da sempre a vocazione agricola. Nella zona insistono anche numerose aree boschive, in particolare la riserva naturale “Bosco Santa Teresa e dei Lucci”, che ricade per metà nelle campagne di Tuturano e per l’altra metà in quello di Mesagne. La notte tra il 4 e il 5 maggio però un lupo ha fatto la sua “apparizione” in un giardino di una abitazione privata. Ed è scattato l’allarme.

Lupi nelle campagne

L’allarme non è il classico rumors di paese. Infatti l’esemplare in questione è stato immortalato da una telecamere di videosorveglianza installata all’esterno dell’abitazione in questione. Lo ha spiegato Nuovo Quotidiano di Puglia, che ha riferito a riferire dell’avvistamento sia stato Tony Ferraro.

L’uomo ha scritto sui suoi profili social un post pubblicando sotto la foto dell’esemplare avvistato tra Laviano e Cerrito. Da qualche tempo nella zona in questione pare si stiano registrano misteriose sparizioni di animali, in particolare cani di piccola taglia, galline e oche. Nella zona insistono anche diverse aziende agricole.

Al momento non è dato sapere se il lupo in questione faccia parte di un branco o sia un esemplare solitario. Fatto sta che la cosa sta destando apprensione in tutta la zona, anche perchè i lupi sono soliti spostarsi. Staremo a vedere se ci saranno altri avvistamenti del genere. Questo un piccolo vademecum delle cose da fare e non fare se si incontra un lupo.

La cosa da non fare mai è quella di mettersi a correre, l’animale potrebbe prendere questo gesto in senso di sfida e potrebbe percepire pericolo. Inoltre se un lupo dovesse attaccare, rannicchiarsi a terra e difendersi con qualunque cosa a disposizione e bisognerebbe utilizzare strumenti che fanno rumore. Poi ci si potrebbe provare ad arrampicarsi su un albero, visto che i lupi non sono in grado di farlo. Per chi possiede animali domestici, evitare di lasciarli nelle aree abitualmente frequentati dai lupi. Per chi effettua escursioni si deve badare bene a non lasciare rifiuti per terra, in quanto gli animali ne potrebbero essere attirati e se si cucina cibo all’esterno provvedere a pulire con cura l’area.