A Tuturano, piccola frazione del comune di Brindisi, c’è apprensione per un cagnolino di un anno e mezzo scomparso due giorni fa in zona Siribanda. A lanciare l’allarme sui media locali sono stati i proprietari, che non lo hanno più visto tornare. Al momento la popolazione della cittadina è stata invitata a mobilitarsi. Le ricerche proseguono a tappeto in tutte le campagne della zona, un’area molto vasta e ampia diverse decine di chilometri.

Per identificare il cane forniamo degli elementi utili. Max è un cagnolino di razza Breton che ha appunto un anno e mezzo, color bianco e marrone. Tra i segni particolari che lo identificano c’è una striscia bianca continua che spezza il manto dalla schiena alla coda. “Aiutateci” – questo è l’appello che i proprietari di Max hanno lanciato a tutta la popolazione tuturanese.

Un cagnolino dolcissimo

Max è una cane molto dolce. Ogni anno nel nostro Paese sono molti gli animali che si smarriscono e che spesso non riescono più a tornare casa. In casi come questo la collaborazione dei cittadini risulta fondamentale per poter trovare gli animali scomparsi. Come già detto l’area di ricerca è molto vasta.

Sui social in queste ore stanno circolando le foto del cagnolino scomparso dalle campagne di Tuturano. Chiunque lo avvisti, grazie alle foto pubblicate dai media e dai social, è pregato di contattare immediatamente i proprietari al numero di telefono 348.3681089 e fornire indicazioni circa l’ubicazione del cagnolino.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli circa la scomparsa del cagnolino Max. Le ricerche proseguiranno a tappetto in ogni dove, con la speranza di poterlo ritrovare al più presto. Max, come ogni animale domestico, ha bisogno dell’affetto, del calore e dell’amore dei suoi proprietari. Fino ad ora le ricerche del cagnolino Max hanno dato esito negativo, ma i suoi proprietari non perdono affatto la speranza di trovarlo.