Brandy e Charles: storia di una gatta e di un tecnico informatico

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Storia a lieto fine per questa gattina di pochi mesi divenuta adulta lontano da casa. Colpisce come gli animali sappiano tener memoria dell'affetto ricevuto. Accompagnata da un microchip per 15 anni, questo non ha saputo riportarla al suo proprietario prima, perché secondo me, siamo ancora ben lontani dal pensare che un animale possa avere un microchip incorporato.