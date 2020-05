Bimbo senzatetto dorme con il suo cane per strada: la foto fa il giro del web

Un bambino, probabilmente di circa dieci anni di età, dorme per strada abbracciato al suo cane. Tutto questo potrebbe essere la perfetta scena di un ameno quadretto familiare, ma così non è. Il bambino è un senzatetto e dorme su un giaciglio ricavato da un grosso cartone, con solo uno zainetto a sua disposizione e un cane che non lo abbandona al suo destino.

L’immagine così straziante è stata immortalata dal signor Iam Chioco nella città di Quezon City, una delle principali metropoli delle Filippine. La foto, fra l’altro, riproduce una situazione del tutto simile mostrata da uno scatto del signor Jem Vellomo nel mese di gennaio, sempre nell’arcipelago filippino, a Manila, all’ingresso di una stazione della metropolitana, con un bambino che dormiva con il suo cane per strada.

La fotografia di Ian Chioco è ancora più struggente perché riprodotta in bianco e nero, lasciando in evidenza in verde solamente la maglietta del povero bambino. Ian ha pubblicato sui social il suo scatto, che ha fatto velocemente il giro del mondo, mettendo a nudo la miseria in cui vivono molti bambini nelle Filippine e l’indifferenza della società che li circonda.

Ian ha accompagnato la fotografia con una poesia dedicata al piccolo sventurato protagonista: “Scusa… se ti ho fatto una foto / mentre dormi con calma /nel tuo piccolo letto, per strada. / Accanto al cane di cui ti prendi cura, / A prescindere se piove o non piove / Molto probabilmente in questi tempi entrambi avete lo stomaco vuoto / Scusa… se sono appena passato accanto a te / e ho scattato una foto / Scusa… perché non ti ho nemmeno aiutato“.

Ian, in parte criticato proprio per non aver aiutato il bambino, ha aiutato a scoperchiare una realtà che altrimenti cade nell’indifferenza. Infatti, grazie al suo coraggioso scatto, in tanti si sono proposti per adottare il bambino ed il suo cane, per dare ad entrambi una casa ed una famiglia e prosegurie in condizioni migliori il loro rapporto di amicizia.